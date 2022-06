Nicht nur Gemüse: Mit Solarstrom doppelt ernten

Wenn Früchte und Gemüse unter Solarmodulen wachsen, nennt man das Agri-Photovoltaik.

In Deutschland brauchen wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien, also zum Beispiel von der Sonne, damit die Energiewende gelingt. Wir brauchen also viel mehr Photovoltaik-Anlagen, die grünen Strom produzieren. Diese kann man nicht nur auf Hausdächern anbringen. Auch auf Feldern kommen sie schon längst zum Einsatz. Von weitem sehen die Felder dann aus, als ob sie große Dächer hätten. Darunter wachsen Obst und Gemüse. Und die Bauern können gleich doppelt ernten.

Früchte und Gemüse unter Solarmodulen anbauen – das nennt man Agri-Photovoltaik. In Deutschland werden zum Beispiel Äpfel, Heidelbeeren, Kirschen, Himbeeren, Kartoffeln, Tomaten und Gurken auf diese Weise zum Wachsen gebracht.

Damit sie groß werden, brauchen Pflanzen genügend Licht. Die Solarmodule sind so gebaut und mit Lücken angebracht, dass sie genügend Licht durchlassen. Zu große Hitze ist für Pflanzen schlecht. Auch hier helfen die Solarmodule. Im Halbschatten gedeihen die Pflanzen nun oft besser als früher. Vor Starkregen und Hagel sind sie ebenfalls geschützt. Die Ernte ist ergiebiger. Außerdem verdunstet unter den Dächern weniger Wasser. Das bedeutet für die Landwirte, sie müssen an heißen Tagen deutlich weniger gießen.

Der Strom ist die zweite Ernte. Die Landwirte speisen ihn ins Netz ein und bekommen dafür Geld. Einen Teil können sie auch selbst nutzen, zum Beispiel für Kühlanlagen oder fürs eigene E-Auto. Auf der ganzen Welt probieren Bauern aus, welche Pflanzen man mit welchen Solarmodulen kombinieren kann. Was am besten passt, hängt davon ab, wie das Klima ist und wie das Licht einfällt.

Klappt auch in der Wüste

Viele Agri-Photovoltaik-Anlagen gibt es in Asien, etwa in Japan und China. Die weltweit größte Anlage steht am Rand der Wüste Gobi. Hier sieht man, dass die Solardächer noch einen Vorteil haben: Sie schützen die trockene Erde darunter und machen sie wieder fruchtbar.

In Frankreich probieren Bauern aus, Wein unter den Moduldächern anzubauen. Denn viele Sorten bekommen wegen des Klimawandels mehr Sonne ab als gewünscht.

Die deutsche Regierung will in Zukunft deutlich mehr Agri-Photovoltaik auf Ackerflächen fördern. Katrin Martens