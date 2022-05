Nicht nur gelb und süß

Kennt ihr Kumquats und Litschis? Kaki oder Pitahaya? Das sind alles exotische Früchte, die man oft auch bei uns kaufen kann. Trotzdem kommen uns ihre Form und ihr Geschmack erst einmal fremd vor, ihr Name sowieso. Eine Banane oder eine Ananas dagegen, die sind für uns ganz alltäglich, stimmt’s? Dabei vergessen wir, dass auch dieses Obst kein heimisches ist – wie beispielsweise ein Apfel. Die Banane kommt vermutlich ursprünglich aus Südostasien. Über Madagaskar kam sie auf den afrikanischen Kontinent, dann nach Südamerika. Händler brachten sie schließlich nach Europa und auch nach Deutschland. Was viele nicht wissen: Bananen gibt es in vielen Formen und Farben. Und eben nicht nur als die süßen und gelben Früchte, die wir aus dem Supermarkt kennen.

