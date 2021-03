Neuer Nachwuchs

Dieses kleine Buch ist viel mehr als ein Wonne bereitendes Katzenbuch! Es ist eine wunderbare Geschichte für das Problem, wenn ein neues Familienmitglied die erlauchte Erstgeborene von ihrem Platz verdrängt. Es geht natürlich nicht um Eifersucht – nein, Empörung ist angesagt! Kleine Brüder können eben äußerst lästig, unmöglich und überhaupt völlig überflüssig sein – wie hier der kleine Hund. Und es geht auch nicht um die Menschen, pardon, um die Eltern, denn die können sowieso vieles nicht. Von allen lebenswichtigen Dingen haben sie keine Ahnung. Da bleibt einer vernünftigen Katze nichts übrig, als die Welt wieder in Ordnung zu bringen: Man arrangiert sich, freilich der eigenen Logik gemäß. Selbstachtung ist dabei sehr hilfreich. Gegen närrische Menschen und himmeltraurige Familiensituationen ist kein Kraut gewachsen außer Ignorieren, oder zu fragen, ob es wirklich so wichtig ist, was die anderen tun. Pragmatik kann man das nennen oder weise Einsicht, denn es gibt auf dieser Welt nicht nur die eigene Familie: Freunde zum Beispiel und die Erkenntnis, dass Unabhängigkeit etwas Wunderbares ist. So kann man dann sogar die eigene Familie genießen.

AdUnit urban-intext1

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de