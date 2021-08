Neuer Abschnitt

Martin liebt es, wenn seine Mama eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest, aber ihre Idee, dass er heute früher schlafen soll, weil er ja üben muss, demnächst morgens aufzustehen, um in die Schule zu gehen, findet er gar nicht gut. Nur seine kleine Schwester, und die ist wirklich noch sehr klein, fände es prima, in die Schule zu gehen. Vermutlich würde sie mit ihrem großen Bruder überall hingehen, aber sie ist nun wirklich viel zu klein und wird noch warten müssen. Doch sie will Martin helfen. Und glücklicherweise haben die beiden kluge und vor allem liebevolle Eltern. Behutsam übt die ganze Familie mit Martin, sich auf die Schule zu freuen. Die Fortschritte kann man auf jedem neuen Bild sehen: erst der Hubschrauber, der Martin im Notfall von der Schule abholen könnte, dann der schöne Ranzen, und das Lob von Papa Bär, weil Martin ja schon schreiben kann. Schwer wird der Abschied von Martins Teddy, denn der muss zuhause bleiben. Anna wird in den Kindergarten gehen und darauf warten, bis sie so groß ist, dass sie mit Martin zusammen in die Schule gehen kann. Nur noch ein wenig Geduld braucht sie, dann wird auch ihr dieses Glück keiner nehmen.

© hifai

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de