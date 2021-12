Mr. Moose ist zu Gast

An den Weihnachtsmann glaubt gewiss kein modernes Schulkind mehr. Wenn aber mitten im gemütlichen Adventsabend plötzlich ein Elch durch Dach und Decke des Wohnzimmers auf Sören – den Ikea-Wohnzimmertisch – fällt und auch noch behauptet, dass sein Chef der Weihnachtsmann wäre, dann ist das schon sehr bedenklich. Bertil jedenfalls ist sehr beeindruckt, seine Mama ist ziemlich fassungslos, und Kiki, seine kluge große Schwester, stellt wissenschaftliche Fragen. Mr. Moose aber, so heißt der Elch, hat sich das Vorderbein verstaucht, er muss gepflegt und gefüttert werden, das ist allen klar, und sie tun das, natürlich! Dabei lernt man sich näher kennen und schätzen, denn diese Familie ist vaterlos, und Mr. Moose ist ein männlicher Elch. Bertil ist verzückt und möchte, dass er bleibt, auch wenn das Bein wieder heil ist, selbst wenn dann alle Kinder dieser Welt keine Weihnachtsgeschenke bekämen – ohne Elch kein Schlitten, keine Geschenkeverteilung – oder doch? Und Bertil hat auch selbst einen ganz wichtigen Wunsch, was soll er also tun? Jetzt sind alle Kinder gefragt, und ich bin sicher, sie wissen, was zu tun ist ...

© privat

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

