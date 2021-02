  Mode für den Film

Für Myriam Tümmers aus München ging vor Jahren ein Kindheitstraum in Erfüllung: Sie kleidet als Kostümbildnerin Schauspieler für ihre Rollen ein. Sie sorgt dafür, dass die Darsteller im Spielfilm und in ihrer Rolle mal schick oder weniger schick gekleidet sind, denn sie tragen nie ihre eigene private Kleidung. Sie kennt das Drehbuch und die Handlung des Filmes (etwa Krimi oder Komödie) sehr genau und gemeinsam mit dem Regisseur bespricht sie, welches Kleidungsstück oder welchen Schmuck die Schauspieler tragen werden. Sie muss schlau sein und viele Talente besitzen: Fantasie haben, gut zeichnen können, sich mit Farben und Formen auskennen, über Kunst- und Kulturgeschichte Bescheid wissen, die neuste Mode kennen und noch vieles mehr.

Kleider für Puppen

AdUnit urban-intext1

So ein Multitalent ist Myriam Tümmers: Sie sorgte als Kostümbildnerin etwa in „Sturm der Liebe“, in dem Krimi „Der Alte“ oder im Fernsehfilm „Die falschen Siebziger“ regelmäßig dafür, dass die Darsteller auch immer passend für ihre Rolle gekleidet waren. Manchmal muss sie bis zu 60 Personen – oder auch mehr – mit Kleidung und modischen „Schnickschnack“ versorgen: Schaut der Schauspieler zum Beispiel in einer Szene auf seine Armbanduhr, so benötigt er diese für seine Rolle. Die Uhr besorgt ihm „seine“ Kostümbildnerin.

Schon immer hatte Myriam Tümmers eine Vorliebe für Kleidung: „Bereits als kleines Mädchen habe ich viel genäht,“ erinnert sie sich an ihre Kindheit zurück, „für meine Puppen stellte ich aus alten Geschirrtüchern Kleider her. Später habe ich mir aus einem Vorhang ein Kleid genäht. Damals war ich zwölf Jahre alt. So fing eigentlich alles für mich an.“ Als ein Freund einen Spielfilm drehen wollte, dachte sie sich die Garderobe aus. „Das hat mir viel Spaß gemacht. Da wusste ich: Ich wollte meinen Beruf gründlich erlernen, studierte Kunstgeschichte sowie Textil-und Modedesign.“

Der Anfang war also gemacht und so ging es für sie stetig weiter! Besonders gerne hat sie für die ARD-Serie „Marienhof“ gearbeitet, die es nicht mehr gibt. „Hier konnte ich meine Fantasie spielen lassen und durfte die einzelnen Schauspieler einkleiden; alle waren mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Wir waren wie eine große Familie.“

Auch aus zweiter Hand

AdUnit urban-intext2

Aber wo bekommst sie die Kleidung her? Arbeitet sie allein in ihrem Job?“ „Nein,“ sagt sie lachend, „ich habe Assistenten und Garderobieren, die mir dabei helfen. Gemeinsam überlegen wir, was wir an Kleidung, Handtaschen und Schmuck benötigen und wo wir diese Dinge besorgen können. Vieles kaufen wir in Modehäusern, leihen aus oder fertigen an. Gerne gehe ich aber auch in Second-Hand-Läden. Die haben oft tolle Überraschungen für uns. Hier gibt es immer wieder Kleidung, die wir woanders gar nicht gefunden hätten.“

Selbst geschneidert hat sie das Brautkleid für eine Rockerhochzeit in der Serie „Marienhof“: „Es bestand aus einem Moskitonetz und einer gehäkelten Weste mit viel silbernem Kettenschmuck. Da war meine Fantasie gefragt.“

AdUnit urban-intext3

Manchmal hat sie eine so gute Auswahl getroffen, dass der Schauspieler seine Garderobe gerne behalten möchte. „Das ist kein Problem. Für einen geringen Betrag wird diese dann verkauft.“