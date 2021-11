Mäuse und Moneten

Als vor vielen tausend Jahren die Menschen noch in Höhlen lebten, war ihnen Geld völlig unbekannt. Alles, was man brauchte, stellte man selber her: Gemüse und Obst wurden angebaut, gejagte Tiere lieferten Fleisch und Felle. Mit der Zeit entwickelte sich ein Tauschhandel, weil man begann, die Arbeit untereinander aufzuteilen. Einer fertigte bessere Jagdwaffen, während ein anderer schönere Tontöpfe herstellte. So konnte ein Jäger das Fleisch und die Felle gegen gute Speerspitzen eintauschen, ein Schmied seine Waren gegen Getreide oder Fleisch. Solche Tauschgeschäfte „Ware gegen Ware“ kennt ihr selber auch, wenn ihr ein Sammelbildchen doppelt habt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Tauschgeschäft

Aber als so toll erwies sich die Tauscherei dann doch nicht. Stellt euch vor, ihr möchtet euren alten Roller gegen Eis eintauschen. Soviel Eis, wie der Roller wert ist, kann man auf einmal gar nicht essen. Es musste also eine Art Zwischentauschmittel gefunden werden. Auf der Südsee-Insel Yap hielten die Einwohner früher bestimmte Steine als dafür geeignet. Diese mussten von weit her mit Booten geholt werden. Ein Paddelboot bekam man für einen Stein von 1,8 Meter Durchmesser.

Als gutes Zwischentauschmittel erwiesen sich auch die Metalle Gold, Silber und Kupfer. Sie kommen auf der Erde nicht unbegrenzt vor und sind daher begehrt. Um etwas damit zu erwerben, wurden sie abgewogen. Das erkennt man noch heute an der Bezeichnung für die Zahlungsmittel bestimmter Länder, der Währung. So zahlt man in England mit Pfund.

Gold und Silber

Die ersten Münzen gab es 650 vor Christus in Lydien, das sich im Gebiet der heutigen West-Türkei befand. Dort lebte der König Krösus. Lange Zeit wurde Gold, aber hauptsächlich Silber als Münzmetall verwendet. Die Münzen enthielten im Laufe der Jahrhunderte immer weniger dieses Edelmetalls. Unser 1-Euro-Stück heute besteht aus Nickel, Messing und Kupfer. Der Nachteil bei den Münzen war, dass sie viel wiegen und schwer zu transportieren sind. So entwickelte man Papiergeld, das aber lange immer nur als Ersatz für das Münzgeld galt. Die Chinesen sollen es vor vielen tausend Jahren erfunden haben. Sie pressten Teeblätter zu Ziegeln und schmückten diese mit geprägten Bildern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Statt Bargeld spielt heute bei uns „unsichtbares Geld“ eine immer größere Rolle. Es existiert auf Bankkonten, wo es eingezahlt oder hin überwiesen wurde. Mit Scheck- oder Kreditkarten bezahlt man jetzt genauso wie mit Münzen und Papiergeld.

Wenn ihr das nächste Mal in euren Geldbeutel schaut, denkt einmal daran, dass unser Geld ein Wertmaß ist, da man den Wert einer Tafel Schokolade mit dem eines Fahrrades vergleichen kann. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, wenn ihr zum Beispiel für ein Fahrrad spart. Es ist ein allgemeines Tausch- und Zahlungsmittel, das alle anerkennen. Und es ist ein Wertübertragungsmittel, wenn euch eure Oma etwas Geld schenkt, damit ihr euch einen Wunsch erfüllen könnt.