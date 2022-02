Lustig vertauscht

Es war noch nie leicht, einen Termin mit Handwerkern zu bekommen. Ein reizender Nilpferdmann, oder ist es vielleicht doch Paul Maar selbst, braucht einen Techniker, der seinen kaputten Kühlschrank reparieren soll. Er muss jedoch geschlagene drei Wochen warten, bis endlich Herr Knorps, ein ungemein freundlicher Mann, und nicht zu vergessen, ein besonders fleißiger Mann, endlich kommt und sich an die Arbeit macht. Kinder lachen aus vollem Hals, wenn er am Abend fertig ist und Frau Nilpferd beglückt die Tür öffnet, um sich, oh Schreck, die Finger zu verbrennen: Hat doch Herr Knorps versehentlich die vielen Drähte, Kabel und Widerstände mit dem Herd vertauscht. Aber das macht doch nichts, Herr Knorps kommt am nächsten Tag schon wieder, um den Fehler zu korrigieren. Mit dem Lachen hört es allerdings nicht auf, wenn Herr Knorps nun wieder nicht den gewünschten Erfolg erzielt, diesmal kommt nämlich aus dem Herd Musik und das Radio bleibt stumm. Macht nichts, Herr Knorps ist treu und zuverlässig. Er kommt jetzt jeden Tag, immer wieder zum größten Vergnügen all derer, zu denen er nicht kommt. Ob Paul Maar wohl immer noch mit diesem liebenswürdigen Mann „Mensch ärgere dich nicht“ spielen muss?

2 Bilder © Peter

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

