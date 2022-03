Luftballons und Kekse

Hallo liebe Kinder! Elli Ente ist krank. Es ist immer blöd, wenn es einem nicht gut geht – doch dieses Mal ist es ganz besonders bescheuert. Denn Elli wollte am Wochenende beim Entenmarathon starten. Wochenlang hat sie dafür trainiert. Und auch Harry Hase und ich haben den Wettkampf herbeigefiebert – immerhin wollten wir ganz vorne an der Ziellinie stehen und Elli auf den letzten Metern anfeuern. Aus all dem wird nix. Ihr könnt euch vorstellen, wie uns das alle runterzieht. Aber ganz besonders natürlich Elli. Deshalb wollen wir sie überraschen – mit Herzluftballons und einer extra Portion Kekse. Und sie so ein bisschen aufheitern. Und ihr sagen: Sei nicht traurig! Der nächste Entenmarathon kommt bestimmt. Und wenn eins sicher ist: Deine besten Freunde stehen dann ganz vorne an der Ziellinie und jubeln dir zu ...

