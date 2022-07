Lieder über Gefühle

Kennt ihr das, wenn man auf einmal gar nicht mehr still sitzen kann und einfach aufgedreht ist? Das Lied „Meine fünf Minuten“ von Herr Jan handelt genau davon. Es hat gerade den Deutschen Kinderliederpreis 2022 gewonnen. „Ich will hüpfen und springen wie ein Ping-Pong-Ball“ lautet der Refrain, den man, wie Herr Jan, gleich laut mitsingen möchte. Aber auch die anderen Lieder auf seinem neuen Album „Irgendwie anders“ haben es in sich.

In „Ein neuer Tag“ geht es darum, endlich aus dem Bett zu kommen und richtig durchzustarten. Manchmal ist man aber auch einfach ein „Grummelbär“, ist mit dem falschen Fuß aufgestanden und will sich am liebsten in eine Höhle verkriechen.

Album und Konzerte Das Album „Herr Jan: Irgendwie anders“ ist bei It Sounds erschienen, hat 13 Songs und kostet etwa 15 Euro. Die Konzertdaten findet ihr hier: www.herrjan.de

Viele wichtige Themen, die Erwachsene genauso beschäftigen wie Kinder, kommen in dem Album vor. Zum Beispiel das Gefühl, wenn man jemanden, den man gern hat, verletzt hat. „Weil du mir wichtig bist“ zeigt, wie gut es sich manchmal anfühlt, seine Gefühle auch mal auszusprechen. „Irgendwie anders“ handelt davon, dass alle Menschen auf der Welt trotz vieler Unterschiede auch eine Menge gemeinsam haben. Unter anderem sind wir zum Beispiel alle „aus dem gleichen Material.“ Und in dem Song „Held“ geht es darum, dass man manchmal traurig sein darf und sich nicht immer zusammenreißen muss, denn „auch wenn du schon groß bist, darfst du gerne einmal klein sein.“

Kennt ihr das Gefühl, mit der Welt komplett überfordert zu sein? Als sei man auf auf einem „falschen Planeten“ abgelegt worden? Auch darüber hat Herr Jan ein Lied geschrieben. Den Abschluss dieser Gefühls-Achterbahn macht das Lied „Alles wird gut“, das noch mal Hoffnung in schwierigen Situationen gibt, mit Worten wie „wenn’s nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende“.

Herr Jan war eigentlich Erzieher und Pädagoge. Als seine Tochter geboren wurde, bekam er Lust, Musik für Kinder, aber auch für die ganze Familie zu machen. Inzwischen hat er zwei Alben veröffentlicht und spielt regelmäßig auf Konzerten.