Liebevolle Geschichten

Auf den ersten Blick handelt es sich um Alltagsgeschichten. Sie sind realistisch, kurz und knapp. Aber wer Kinder kennt und liebt, wird sofort entdecken, dass es sich um sehr kluge und zärtliche Geschichten handelt. Karlchens Eltern sind fast weise, so wie sie seine Gefühle und Befindlichkeiten ernst nehmen und mit scheinbar einfachen Ideen helfen, sich selbst und ihn aus Unpässlichkeiten zu befreien. Wie Karlchens Mutter sich mit ihm über Langeweile unterhält, ist von einmaliger Souveränität und unschlagbarer Logik, sie lässt den Kleinen selbst entdecken, wie er wieder mit Begeisterung aktiv werden kann. Alle Geschichten sind im besten Sinn Erziehungsratgeber für Eltern und für Kinder herrliche Trost- und Verständnisgeschichten. Man sollte sie natürlich immer wieder lesen, denn Kinder brauchen Wiederholungen, und bei diesen Geschichten werden sie auch nicht satt. Die richtige Vorlesehaltung verrät schon das Titelbild: Der Papa hat Karlchen auf dem Schoß, und Karlchen kann im Buch mitlesen. So hat jede Geschichte auch ein oder zwei Illustrationen, die sich sehr gut für Kinder zum Mitlesen eignen. Karlchen jedenfalls ist ein sehr liebenswertes Kind, weil er so liebevolle Eltern hat.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de

