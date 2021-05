Ein „Must-Read“, sagen alle Fans von K-Pop (koreanischer Popmusik), und ich staune, denn schon auf den ersten Seiten erfahren die Leserinnen und Leser, was es bedeutet, als Trainee in Korea ausgebildet zu werden. Der Roman ist der genaue Bericht darüber, wie die Hoffnung, einen Traum zu leben, Demütigung, Schmerz und Hunger überwindet, weil man das Ziel vor Augen hat: K-Pop-Idol zu werden. Das Mädchen Candace kann wunderbar singen, und sie wird erwählt, als Trainee in Seoul für die berühmteste Kader-Schmiede von K-Pop-Gruppen ins Rennen zu gehen, um Idol zu werden. Was das bedeutet, weiß sie zunächst nicht, aber sie erfährt es sehr schnell: Idole sind die wertvollste Kapitalanlage für das Unternehmen, das sie ausbildet. Sie soll für ganz Korea und sogar für die ganze Welt leuchtendes Vorbild sein für makellose Schönheit und perfektes Benehmen. Aber Candace hat liebevolle Eltern, die das Glück ihrer Tochter im Auge haben. Diese bedingungslose Zuwendung stärkt ihren Charakter gegen diese Gehirnwäsche der Firma, der sie sich aber zunächst doch aussetzt, jedenfalls so lange, bis sie begreift, dass ihr Freundschaft und Fairness wichtiger sind, als einsames Idol zu sein.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

