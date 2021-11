Kunst aus Plastik

Hallo liebe Kinder! Immer öfter ärgern Elli Ente und ich uns über achtlos weggeworfenen Müll in unserem schönen Wald. Das ist ein echtes Problem, und wir haben uns jetzt gedacht: Machen wir doch mit einer Kunstaktion darauf aufmerksam! Also haben wir uns alles geschnappt, was da so am Boden lag und in den Sträuchern hing – Plastiktüten und Pappbecher und kaputte Reifen – und sind mit Schere und Klebstoff ans Werk gegangen. Aus all dem Dreck haben wir einen großen Mülleimer gebastelt und am Waldrand abgestellt. Dieser ist so bunt geworden, dass ihn nun niemand mehr übersehen kann. Von wegen zweckfrei: So nützlich kann Kunst sein!

