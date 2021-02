  Kopf hoch

Wusstest du, dass es von einem starken Selbstbewusstsein zeugt, wenn man gut verlieren kann? Dem Psychologen Matthias Dauenhauer zufolge sind Kinder erst ab einem Alter von etwa fünf oder sechs Jahren an reif genug, um Niederlagen beim Spielen aushalten zu können. „Verlieren will geübt sein“, sagt der 63-Jährige, der Gesellschaftsspiele als gute Vorbereitung auf das Leben bezeichnet. Schließlich laufe auch später in der Schule und im Beruf nicht immer alles so, wie man das gerne möchte. Dauenhauer: „Niederlagen gehören dazu und es ist wichtig, danach wieder aufstehen zu können.“

Gegen das Spiel

Sein Tipp für alle, die mit dem Verlieren Probleme haben: Versucht einfach unterschiedliche Spiele aus und entdeckt, wo eure Talente liegen. Seid ihr gut in Memory? Habt ihr eine Begabung in Geschicklichkeitsspielen, beim Taktieren oder schnellen Reagieren? Dann klappt es bestimmt auch irgendwann mit dem Gewinnen. Ein weiterer Rat für all jene, die es verlockend finden, gemeinsam mit anderen gegen das Spiel oder einen unsichtbaren Gegner zu spielen: Bei Teamspielen verliert man nie allein, sondern immer gemeinsam mit anderen. Hier zwei Beispiele:

Hochwertig, spannend, wunderschön illustriert und mit steigendem Schwierigkeitsgrad spielbar – das alles ist „Wald der Wölfe“. Das Ziel ist es, gemeinsam und durch kluge Absprachen in einer Runde möglichst viele geheimnisvolle Orte zu besuchen. Zufällig gezogene Plättchen geben vor, welche Streckenabschnitte möglich sind. Zwar können Sonderplättchen Wege verkürzen oder andere Vorteile bringen. Haben die Spieler allerdings Pech, kann eine Runde schnell zu Ende sein. Fazit: reizt zu immer neuen Partien.

„Sprecht miteinander, seid laut und habt Spaß!“ Dieser Hinweis steht in der Anleitung von „Fringers“, einem Actionspiel für drei bis zehn Mitspieler, bei dem es darum geht, gemeinsam als Team farbige Ringe in der richtigen Reihenfolge auf die Finger der Spieler zu bringen. Wie viele Ringe in welchen Farben wo platziert werden sollen, geben Karten vor. Herausfordernd ist, dass jeder Spieler mehrere Ringe auf der Hand hat und immer nur einen Ring an seinen linken Nachbarn weitergeben darf. Fazit: lustig und turbulent, denn das Ganze geht auf Zeit!