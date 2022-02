Kluge Anführerin

Es gibt Tiere, die in ihrem Verhalten Menschen sehr ähnlich sind, zum Beispiel Wölfe. „Fünf“ heißt das weiße Wolfskind deshalb, weil es als fünftes völlig unerwartetes Welpchen bei der Geburt noch nachrutschte. Die Mutter muss sich nun von Tag zu Tag wundern, wie durchsetzungsfähig dieses kaum überlebensfähig wirkende Kleine ist. Sie boxt ihre Geschwister zur Seite, um auch genug Milch abzubekommen, und sie scheut sich nicht, bedrohlich zu knurren, wenn jemand wagt, sie nicht ernst zu nehmen, sie, die eindeutig nicht nur kleines Mädchen sein will. Die Raben begreifen schnell, dass sie etwas kann, was wichtig ist: Gemeinsam jagen ist erfolgreicher als allein unterwegs zu sein. Die Raben finden durch ihren Überblick in der Luft die Beute und die Wölfe schlagen dann zu. „Fünf“ ist eine besonders raffinierte Jägerin, und die enge Freundschaft mit dem Raben Raak erweist sich als großartige Verbindung, die ihr sogar ermöglicht, Führerin eines eigenen Rudels zu werden. Ich habe dieses Buch mit wachsendem Respekt vor der Intelligenz dieser Tiere gelesen, eine spannende, liebevolle Sachbuch-Erzählung: Kinder werden „Fünf“ und auch Raak lieben.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

