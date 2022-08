Kissenschlachten und Monster unterm Bett

Das neue Album der Band 3Berlin weckt Partystimmung – selbst wenn es schon Schlafenszeit ist

Es ist Schlafenszeit, aber man ist alles andere als müde und würde am liebsten noch rumtoben. Das neue Album von 3Berlin handelt genau von diesem Gefühl. „Und wieder mal macht ihr grad’ unnötigen Stress, ist doch noch viel zu früh, um einzuschlafen“ heißt es in dem Lied „Ab in die Falle“. „Werft die Kissen in die Luft“ klingt wie eine große Pyjamaparty mit allem, was dazu gehört, von Kissenschlachten bis hin zu lautem Gelächter. Manchmal sind es aber auch die Monster unterm Bett, die einen nicht schlafen lassen. „Monster-Halloween“ ist aus der Sicht eines Ungeheuers geschrieben, das vor lauter Schreck-Arbeit völlig erschöpft ist und sich an Halloween freinehmen möchte.

Kennt ihr das, wenn einem vor dem Schlafengehen alle möglichen, verrückten Gedanken kommen? „Ging der letzte Dino eigentlich ins Kino?“ oder „Aß Friedrich der Große Döner schon mit Soße?“ sind einige Fragen, die sich die Band im Lied „Anno Dazumal“ stellt. Echte Ohrwürmer sind die kurzen Songs auf der CD: „Guten Appetit“ oder „Du bist müde“ laufen nur jeweils 30 bis 50 Sekunden. Einige Lieder laden eher zum Einschlafen ein. „Bei dir bin ich zuhause“ handelt von dem Gefühl, sich bei jemandem warm und geborgen zu fühlen. Alexandra Prokofev