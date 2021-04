Mike (10) ist ein echter Kaugummifan. Seine Mutter nervt er aber damit: „Ständig ist dein Mund in Bewegung, ab und zu knallst du auch noch mit diesem Kaugummi. Kannst du nicht endlich mal damit aufhören?“ Was seine Mutter nicht weiß, Kaugummi kauen ist gesund und „steinalt“. Mike hat einmal nachgeforscht und herausgefunden, dass schon in der Steinzeit bestimmte Baumharze gekaut wurden.

