Jeder Tag ist anders

Moritz Jacobshagen ist Diplomat. Derzeit leitet er das Referat für Digitales Informations- und Wissensmanagement im Auswärtigen Amt. Er erzählt, was er an seinem Job so mag.

Warum ich Diplomat bin:

Andere Länder interessieren mich. Schon als Jugendlicher träumte ich davon, als Repräsentant meines Heimatlandes, also Deutschland, im Ausland tätig zu sein. Als 16-Jähriger war ich über einen Schüleraustausch in Brasilien. Dort sagte damals jemand zu mir: „Du bist ein kleiner Botschafter deines Landes.“ So kam ich auf die Idee, die diplomatische Laufbahn einzuschlagen.

Meine Aufgaben:

Aktuell habe ich einen Inlandseinsatz. Das heißt, ich bin in Berlin im Auswärtigen Amt tätig. Dort kümmere ich mich darum, wie wir den Wissensschatz, der in all unseren Dokumenten und auch Köpfen steckt, mithilfe moderner Technologie effizienter nutzen können. Zuvor war ich drei Jahre lang in der Deutschen Botschaft in Nicaragua. Das war keine einfache Zeit, weil sich das Land seit dem gewaltsamen Konflikt 2018 in einer schweren Krise befindet. Und dann kam letztes Jahr noch die Pandemie hinzu.

Der Alltag als Diplomat:

Generell sieht der Diplomaten-Alltag so aus: Man trifft sich mit hochrangigen Vertretern von Politik und Wirtschaft, nimmt an einschlägigen Veranstaltungen teil und verfolgt die Berichterstattung in den Medien. Über Gesprächsverläufe, Erkenntnisse und Eindrücke verfassen Diplomaten ein Dossier und schicken es an die Zentrale des Auswärtigen Amtes in Berlin. In Halbjahresberichten beschreiben sie detailliert die politische, wirtschaftliche und umweltbezogene Lage des jeweiligen Landes. So ist die Bundesregierung über ihre Diplomaten über andere Staaten informiert. Diplomaten haben daneben die Aufgabe, in dem Land, in dem sie im Einsatz sind, über ihre Heimat zu informieren. Zum Beispiel über das politische System oder welche schulischen und beruflichen Bildungsmöglichkeiten es in Deutschland gibt.

Das Tolle an dem Beruf:

Es ist wirklich herausfordernd und anspruchsvoll, zum Beispiel in unserer besonderen Rolle in Nicaragua, im Kontakt mit beiden Konfliktseiten. So erhält man als Diplomat über all die vielen Gespräche tiefen Einblick in die Strukturen eines anderen Landes. Hinzu kommen andere Denkweisen – man kommt mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen. Das bereichert enorm. Jeder Tag ist anders.

Was schwierig ist:

Ich habe zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Noch ist es einfach, sie mitzunehmen, wenn in ein paar Jahren wieder ein Auslandseinsatz ansteht. Eines Tages aber, werden sie vielleicht nicht mehr so leicht dafür zu begeistern sein, in ein anderes Land umzuziehen, weil sie etwa Freundschaften aufgebaut haben. dpa-tmn