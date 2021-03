  Jeden Tag Pech

Dr. Brumm ist Weltmeister im Brummen, in Fürsorge für seinen Goldfischfreund Pottwal, in Abenteuerlust und sogar in gewisser Weise im logischen Denken. Ja, tatsächlich hat Dr. Brumm immer wieder hervorragende Ideen, wie man der Tücke diverser Naturgesetze entgehen könnte, wären da nicht allerlei Hindernisse. Deshalb hat Dr. Brumm seinen Alltag in Rituale gepackt und jeden Wochentag für ein besonderes Thema reserviert: Montags geht er mit Pottwal schwimmen – Pottwal in einer sicheren Glasvase, damit er im See nicht verlorengehen kann, aber alles sehen könnte, wenn nicht ein Fisch das Glas kentern ließe. Dienstags wäre Zugfahren angesagt, wenn nur die Weichen richtig eingestellt wären… Mittwochs geht er mit seinen Freunden wandern; aber ach, hätte er doch statt Hanteln, Gießkanne und Sparschwein lieber eine Wanderkarte eingepackt. Und so geht es jeden Tag, immer kommt etwas dazwischen, was sein Vergnügen erstmal schmälert. Aber die Kinder können sich lesend köstlich amüsieren und lernen nebenbei interessante Wichtigkeiten, zum Beispiel woher der Strom kommt, oder wie man Dinosaurier-Skelette findet.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

