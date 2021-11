Jedem sein Plätzchen

Hallo liebe Kinder! Was wir mögen, sagt einiges über unseren Charakter aus. Plätzchen zum Beispiel. Vanillekipferl sind der Klassiker schlechthin. Wer sie backt, muss sich aber auskennen und sehr präzise sein. Und vor allem ein ruhiges Händchen haben. Das trifft alles auf Elli Ente zu, und sie isst dieses Weihnachtsgebäck auch am liebsten. Harry Hase mag es da schon etwas exotischer: Kokosmakronen sind voll sein Ding. Die gehen schnell und unkompliziert. Nur extra groß müssen sie sein. Und ich? Ich mag Ausstechplätzchen – denn da kann man so richtig kreativ werden. Und wenn was schiefgeht und die Plätzchen dann doch nicht so schön aussehen – schmecken tun sie ja trotzdem immer.

