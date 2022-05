Ich kann fliegen!

Ich fliege. Ich schwebe weit über den Baumkronen meines geliebten Waldes und betrachte mein Zuhause aus der Luft. Alles sieht ganz anders aus. Die Luft hier oben ist fantastisch, und an mir vorbei gleitet ein Schwarm Vögel und ich grüße die Truppe freundlich. Fliegen zu können, das war immer ein Traum von mir! Ein Traum ... Und da wird es plötzlich ungemütlich, der Wind zerrt an meinem Fell, rüttelt an mir – ich höre aus weiter Ferne Elli rufen: „Wach auf!“ Und als ich die Augen aufmache, merke ich, dass sie es ist, die mich aus dem Schlaf gerissen hat. Aber das ist egal. Gerade eben konnte ich noch fliegen – und das war echt toll!

