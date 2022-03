Hilfe bei Alpträumen

Kinder wissen sehr genau, dass man sich auf die Eltern nicht immer verlassen kann. Vor allem dann nicht, wenn es sich um ein Krokodil handelt, das frecherweise unter dem eigenen Bett wohnt und immer sehr hungrig und verfressen ist. Doch Erwachsene können es einfach nicht sehen, auch wenn sie sich, wie man auf den Bildern sehen kann, sehr bemühen und überhaupt sehr nette Eltern sind. Glücklicherweise haben Kinder auch die besseren Ideen, wie man mit solchen Krokodilen umgehen muss. Man muss sie füttern und mit Leckereien einen Weg legen, hinaus aus dem Kinderzimmer und hinein in die Garage, wo es beim Auto viel besser untergebracht ist, als unter dem Bett eines Kindes, das schließlich gut schlafen will. Allerdings gehen einem klugen Kind dann doch noch schreckliche Gedanken durch den Kopf: Was, wenn der liebe Papa morgens ahnungslos in sein Auto steigen will und auf das ausgehungerte Krokodil trifft?? Wie gut, wenn man sich als Kind auch dafür zu helfen weiß. Es ist doch sehr sinnvoll, wenn man ein lesbares Warnschild anfertigen kann. Und genau das lernen Kinder mit diesem Buch, wenn sie Hilfe brauchen, weil sie sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de

