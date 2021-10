Herr der Blaubeeren

Hallo liebe Kinder! Es mag ja sein, dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Viel wichtiger finde ich aber folgende Weisheit: „Der frühe Fuchs fängt die Blaubeeren.“ Wenn Harry Hase übernachtet, muss man die Blaubeeren quasi noch in der Nacht fangen und frühstücken. Harry mag Blaubeeren nämlich so gerne wie ich. Im Gegensatz zu mir hat er aber dazu richtig lange Ohren: Vom Blaubeer-Alarm, den ich gestern gestellt hatte, als ich das noch für eine gute Idee hielt, wachte nur er auf. Als ich eine halbe Stunde nach Harry zum Frühstück eilte, war die Schüssel mit den Blaubeeren schon leer. Harry grinste mich mit blaulilanem Mund an. „Der frühe Hase fängt die Blaubeeren“, schmatzte er. Ich finde, Harry sollte sich lieber ein anders Tiermotto suchen. Vielleicht das mit den Würmern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1