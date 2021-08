Harrys Ohren

Liebe Kinder! Ich bin diese Woche in ein Fettnäpfchen getreten. Ich wollte Harry Hase ein Kompliment machen, aber das ging gehörig schief. Ich sagte ihm, dass er bemerkenswerte Ohren hat – das stimmt übrigens, man sieht sie schon aus ganz weiter Entfernung, weil sie echt lang sind und von innen so schön rot leuchten. Harry sah darüber aber nicht wirklich erfreut aus. Er knickte seine Ohren bedrückt nach unten und legte seine Pfoten darüber, als wolle er sie verstecken. „Bemerkenswert“, hat er etwas verstört wiederholt, „ist es so schlimm?!“ Ich merkte, dass etwas schief gegangen war und sagte schnell: „Ja, also, sie sehen außergewöhnlich aus, außergewöhnlich toll!“ Aber Harry Hase war schon davon gehüpft. Das muss ich wiedergutmachen. Vielleicht mit einem Kompliment über seine Stimme. Mit der kann er so toll piepsen …

