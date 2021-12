Guten, äh, Rutsch!

Hallo liebe Kinder! Habt ihr euren Freunden auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht? Diesen Spruch hört man ja an jeder Straßenecke jetzt zum Jahreswechsel. Sagt doch mal Rosch statt Rutsch – denn auf dieses Wort geht der Ausspruch laut vielen Experten zurück. Das hebräische Wort „Rosch“ bedeutet Anfang. Man hat sich also gegenseitig einen guten Anfang im neuen Jahr gewünscht, und mit der Zeit wurde im Deutschen eben „Rutsch“ daraus. Mit „Reinrutschen“ hat das also nichts zu tun. Manche Forscher glauben, dass unser „Rutsch“ aber auch von dem Wort „Reise“ abgeleitet sein könnte. Und das macht auch Sinn, dass man sich eine gute Reise ins neue Jahr wünscht. Aber ganz egal, woher der Ausspruch kommt: Guten Rutsch!

