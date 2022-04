Grüne Wetterboten

Hallo liebe Kinder! Der Wettervorhersage kann man ja nicht immer trauen. Schaut euch besser in der Natur um! Denn: Es gibt Pflanzen, die das Wetter vorhersagen können. Viele Blumen schließen nämlich ihre Blüten, wenn Regen bevorsteht. Was Menschen nicht sofort bemerken, ist für Pflanzen ein untrügliches Zeichen, dass bald ein Regenschauer oder gar Unwetter kommt: Sie spüren nämlich, dass sich die Feuchtigkeit in der Luft erhöht. Daher hat zum Beispiel die Wetterdistel ihren Namen: Ihre Blüten sind nur dann weit geöffnet, wenn das Wetter so richtig schön zu werden verspricht.

