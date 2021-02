  Geschickte Hände

Wäre es nicht super, den ganzen Tag Spielzeug herstellen zu dürfen? Genau so etwas tun Spielzeugmacher. Heute teilt man den Beruf in zwei Bereiche ein, den Spielzeughersteller und den Holzspielzeugmacher. Für beide dauert die Ausbildung drei Jahre und findet sowohl in der Schule als auch in einem Betrieb statt. Dort lernt man dann die praktischen Dinge und ob das handwerkliche Geschick ausreicht. Wichtig ist, dass man gut Werken, Basteln, Malen kann und gut in Mathe ist. Denn oft muss man im Berufsleben die benötigte Menge an Material ausrechnen.

Spielzeug aus Holz

Der Beruf „Spielzeugmacher“ entwickelte sich aus den Handwerksberufen. Tischler, Drechsler (sie bearbeiten Holz und andere Materialien auf einer Drechselbank) oder Hafner (Töpfer) stellten manchmal nebenbei Spielzeuge für Kinder her. In Gegenden, wo es viele schöne Wälder gab und auch das Schnitzhandwerk eine lange Tradition hat, bildeten sich richtige Zentren der Holzspielzeugherstellung heraus, wie in Oberammergau in Bayern, Thüringen oder dem Erzgebirge in Sachsen. Kaufleute, die durch die Dörfer zogen, nahmen die Ware mit und verkauften sie dann in weit entfernten Gegenden. So wurde das Spielzeug überall bekannt, sogar in Amerika.

Um Spielzeug herzustellen, muss man natürlich auch gute Ideen haben. So wie Silke Siefert aus Rheda-Wiedenbrück, die eigentlich Grafik-Designerin ist. In diesem Beruf ist man auch sehr künstlerisch tätig und entwirft zum Beispiel Werbeplakate, Prospekte, Verpackungen und vieles mehr.

Als Frau Siefert schwanger war mit ihren Zwillingen Luca und Luis, musste sie sich viel ausruhen. Und so besann sie sich auf eine Tätigkeit, die man gut im Sitzen machen kann: das Häkeln. Sie hatte die Idee, für ihre Söhne einen Teddy zu häkeln. Doch irgendetwas ging schief und der Teddy hatte ein Gesicht wie ein Biber, der sich die Backen vollgestopft hat. Der Bär sah jedoch so zum Knuddeln aus, dass sie ihn richtig liebgewann und ihm den Namen Mister O’ Lui, der Biberbär, gab.

Biberbärs Durchbruch

Als die Künstlerin ihn auf einem digitalen Kanal ins Internet stellte, bekam er rasch eine riesengroße Fangemeinde. Menschen aus aller Welt waren von Mister O’ Lui begeistert. So entschloss sich Siefert den kleinen Spielkameraden auch für andere Kinder häkeln zu lassen und im Internet zum Kauf anzubieten. Auch die Häkelanleitung zum Selbermachen kann man sich herunterladen. Inzwischen gibt es viele weitere Freunde, wie die Giraffe oder den Fuchs.

Das Herstellen überlässt Siefert den ausgebildeten Spielzeugherstellern, die über Kenntnisse zur Herstellung von kindersicherem Spielzeug verfügen, denn hier sind viele Vorschriften zu beachten und jedes Kuscheltier muss ein CE-Kennzeichen tragen. In diesem Jahr wird es sogar ein Kinderbuch über den Biberbären und seine Freunde geben.

Wer also schon immer Spielzeug liebte, gute Ideen hat und auch noch künstlerisch veranlagt ist, dem wird dieser Beruf sicher ganz viel Spaß machen. Wer weiß, vielleicht erfindet ihr selbst einmal ein ganz tolles neues Spielzeug?