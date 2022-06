Gemeinsam handeln

Endlich ist es so warm geworden, dass Matti ohne Socken gehen darf; er will mit seinen Freunden das tun, was sie im Sommer am liebsten tun: ins Freibad gehen. Aber oh Schreck, es ist geschlossen. Erst hängen die Köpfe, dann kommt die Wut, und dann kommen Fragen: Was können wir Kinder tun, dass es wieder öffnet? Woher soll das Geld kommen, um es zu sanieren, das Gehalt für den Bademeister und, ganz wichtig, die Finanzierung der Pizzabude zu sichern? Matti und Otto haben eine grandiose Idee: Warum sollten sie nicht eine Bürgerinitiative gründen? Kinder sind auch Bürger und haben damit alle Rechte, für ihre Bedürfnisse zu kämpfen. Das Schwimmbad ist außerdem nicht nur für sie allein wichtig. Die Erwachsenen haben, als sie selbst Kinder waren, hier ebenfalls die Sommerhitze in glückliche Erfrischungsstunden verwandelt. Es muss den Freunden also nur gelingen, all diejenigen, die jetzt jammernd vor dem geschlossenen Tor stehen, zum gemeinsamen Handeln zu gewinnen. Dieses Lehrbuch der politischen Bildung überzeugt mit jedem Satz. Und es ist zudem das reine Vergnügen zu lesen, wie man Freunde gewinnt, mit denen man erfolgreich für die wichtigen Dinge im Leben sorgt.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

