  Geklebte Worte

Gleich am Anfang wird man buchstäblich „erschlagen“ von einem faszinierenden Wortungetüm: Die eigenartige Fee mit ihrem Zeh zum Drehen, wohnt am Schneesee. Sie ist umgeben von viel Klee und liebt ein Reh, kann aber nicht mehr laufen; und da braut ihr die Hexe einen heilenden Tee, und worin wohl? Jawohl, in dem eigens dafür präparierten Schneeseekleerehfeedrehzehwehteekessel. 350 turbulente Seiten voller Sprachspiele, Buchstabendreher, Alphabete, sinnvoller Wortwiederholungen, eigentümlicher Grammatikübungen, absichtlicher Ausdrucksfehler. Die sind immer eingebunden in die Feriengeschichte von Jens, Monica, und Caroline. Natürlich muss man nicht unbedingt vorne anfangen zu lesen, man kann überall einsteigen und sich verzaubern lassen, denn es bleibt nie beim schlichten Lesen. Die Texte tragen fort, verführen zum Spielen und zum Nachdenken, und wer Glück hat, entdeckt, dass er selber ein kleiner Sprachkünstler ist. Erstmals erschienen ist das Buch im Jahr 1978. In der Neuauflage vom Rostocker Hirnstorff Verlag seit 2005 klärt ein Nachwort über darin verwendete Begriffe auf, die heutzutage nicht mehr benutzt werden.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Hier stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

