Gegen die Traurigkeit

Der Elefant ist riesig, und er will nicht von Papa weichen; wie ein Fels schirmt er ab, was den Vater nach dem Tod seiner Frau in die lebendige Welt holen will. Aber seine Tochter Olive ist entschlossen, ihren Vater zu erlösen, und sie ist nicht allein: Es gibt einen Großvater, der als ruhender Pol die Familie beschützt. Er hat viele rettende Ideen und muntert sein Enkelkind mit tatkräftigen Aktionen auf. Auch Arthur, Olives bester Freund, ist ein genialer Partner. Sie kann mit ihm über alles reden, vor allem über ihre Geheimnisse; er hat das absolute Verständnis für all ihre Unsicherheiten, sogar für den Elefanten, den doch nur sie allein sehen kann. Und dann ist da noch Freddy, das Hündchen, von dem wir erst am Ende des Buches erfahren, dass es nur in Olives Fantasie existiert. Aber Freddy ist zugleich ganz real in seinen Möglichkeiten, sein Kind zu trösten und immer an seiner Seite zu sein. Und es gibt eine hinreißend lustige, unkonventionelle Lehrerin. All diese besonderen Leute helfen Olive, den Tod der Mutter zu ertragen und den Elefanten zu entlassen. Deses Buch schafft etwas, was die Realität nicht kann, es ist befreiende Fantasie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© privat

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de