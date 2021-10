Gedichte für Autofahrten

Es gibt Leute, die lernen eher visuell, darum brauchen sie Bücher mit vielen schönen Bildern. Andere Leute aber lernen lieber über ihre Ohren und für die ist diese CD entstanden, hervorgegangen aus dem Buch mit seiner Sammlung von Versen, Reimen und Gedichten, die nicht nur Kindern große Freude und Spaß bereiten.

Die CD ist gesprochen von Peter Franke und Diana Höffer. Sie ist so gut gemacht, dass ich sie gerne für einen Dauerplatz im Auto empfehle, weil es großes Vergnügen macht, mit Nonsens-Texten zu spielen und sich anregen zu lassen, selber mit Sprache weiter zu spinnen. 69 Texte finden sich hier. Nicht alle sind lustig. Es gibt auch Balladen, die von großem Fehlverhalten erzählen und was sich daraus ergeben kann. Darüber wollen Kinder dann mit den Großen ihres Vertrauens reden, diskutieren. Und im besten Fall, entdecken die Beteiligten dabei, was Sprache alles kann. Wie man schon auf dem Cover sehen kann, ist Sprache ein Seil. Man kann daran Gegenstände zum Trocknen hängen oder darauf tanzen und Geige spielen. Es gibt aber auch den Tiger, der munter darüber hinweg balanciert und wer will das denn nicht können?

Expertin für Kinderbücher Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Hier stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor. Mehr Tipps unter leseleben.de

