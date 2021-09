Gabriele Hoffmann empfiehlt „Herr Grau & Frieda Fröhlich“

Manche Erwachsenen könnten sich ertappt fühlen, wenn sie dieses Buch in die Finger bekommen. Denn Herr Grau ist der typische Nachbar eines Kinderhaushalts, der in Ruhe seinen Gedanken nachhängen will, sich aber von lebenslustigen Leuten gestört fühlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Nord Süd Verlag

Binette Schroeder, die diese Geschichte erzählt und mit ihren unverwechselbaren Bildern gewürzt hat, steht ganz eindeutig auf der Seite des prallen Lebens: Frieda Fröhlich trägt gerne rosarote oder wiesengrüne Kleider, mehrfarbige Schuhe, strahlt aus den allerschönsten graublauen Augen und zeichnet sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Herr Grau, der in seinem trostlos grauen Würfelhaus seine öde Welt pflegt, muss deshalb von Frieda Fröhlich gerettet werden.

Sie konfrontiert ihn in jeder Begegnung mit ihrer verzaubernden Schönheit und lockert so seine Schüchternheit auf. Auch wenn Herr Grau Widerstand leistet, ist ihre konsequente Verführung zum freien Genuss des Lebens für ihn letztlich überzeugend, und wenn er am Ende der Geschichte gar nicht mehr ohne sie leben will, dann hat das Bilderbuch auch alle anderen Miesepeter geheilt.

Mehr zum Thema Kinderbuch Grenzen setzen: "Der NEINrich und andere Mutmach-Geschichten" Mehr erfahren Kinderbuch Neuer Abschnitt Mehr erfahren Kindernachrichten Erstklässler aufgepasst! Mehr erfahren