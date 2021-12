Für junge Leserinnen

Ich wünsche mir für junge Mädchen, die noch nicht in der Oberflächlichkeit vieler Social-Media-Dienste ertrunken sind, dass sie dieses Buch entdecken. Eine Herausforderung ist es schon, diese Sprache zu lesen, die so alt ist, dass sie so nicht mehr gesprochen wird. Aber sie ist so schön, so zart, so klug zu Geschichten gebaut, dass es sich unbedingt lohnt, sich davon wie auf Schmetterlingsflügeln in eine Welt tragen zu lassen, in der Verliebtheit und Liebe nichts mit Schminke und Schönheitsoperationen zu tun hat, sondern in der ein Mensch an seiner Aufrichtigkeit und der Schönheit seines Herzens gefunden werden kann. Die jungen Frauen, um die es in diesen Geschichten geht, zeigen eine Unabhängigkeit in ihren Entscheidungen, die für junge Menschen auch heute noch immer so schwer zu leben ist. Man wünscht sich aber, genau so zu sein, so klar, so ehrlich zu sich selbst und zu anderen und so schön für denjenigen, den man lieben will. Eltern dürfen hier ihre Töchter „Flaumvögelchen“ nennen –denn die sind sehr sinnlich und gleichzeitig stark und absolut emanzipiert. Die Autorin Selma Lagerlöf lebte von 1858 bis 1940 und erhielt 1909 als erste Frau den Nobelpreis für Literatur.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

