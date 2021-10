Freunde ins Leben lassen

Der Bär meint zunächst, er wäre glücklich in seinem Einzelgängertum. Es kümmert ihn tatsächlich nicht, dass niemand ihn bemerkt, wenn er mit Hut und Regenschirm weder die Sonne noch die gute Laune anderer Spaziergänger beachtet. Es stört ihn sogar, als ein Specht seinen Hut als möglichen Ort für eine Nisthöhle entdeckt. Fleißig hämmert der nun ein großes Loch in den Hut, zieht selber ein und bietet auch anderen Vögeln dieses Gebilde als angenehmes Zuhause an. Die Bilder verraten, wie sich nun auch der Bär verändert, wie zart er seine Pfote plötzlich so hält, dass ein Rotkehlchen darauf Platz nehmen kann und wie lieblich ihm nun das Geschwirr und Gezwitscher der Gefiederten klingt, während er die Balance für den sich immer höher türmenden Hut hält. Doch im Herbst ziehen Vögel in den Süden; und als eines Morgens alle weg sind, steht der Bär ratlos vor dem großartigen, aber leeren Vogelturm. Doch die Natur hat alles richtig eingerichtet: Bären halten Winterschlaf, und es gibt Bücher mit Inhalten, die Bären auf herrliche Traumreisen schicken, bis es im Frühjahr plötzlich heißt: „Da sind wir wieder!“ Gute Freunde finden sich immer wieder.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

