Freund und Alleskönner

Jedes Kind sollte einen Kasimir als besten Freund haben. Der kleine Biberjunge Frippe jedenfalls ist ein besonders glückliches Kind, denn Kasimir kann alles und teilt seine Fähigkeiten gerne mit dem Kleinen, der alles lernen will, was Kasimir kann. Deshalb steht der Geburtstagskuchen nicht fertig auf dem gedeckten Tisch, sondern muss erst noch gebacken werden, und das ist dann das schönste Geburtstagsgeschenk, zusammen in der gemütlichen Küche tätig zu sein: Frippe strahlt. In einer anderen Geschichte ist er begeistert mit dabei, wenn Kasimir eine Werkzeugkiste baut, weiße Bohnen pflanzt, mit bunten Farben einen alten Schrank verschönert und letztlich sogar sich einen Ferientag genehmigt. Dazu braucht er nun aber Frippe, der ihn solange in seiner Werkstatt vertritt. Frippe hat ja viel gelernt und kann nun zeigen, was er kann … und das ist, na ja, sagen wir mal sehr fantasievoll. Die Kundinnen und Kunden jedenfalls sind sehr zufrieden, und Frippe kann mit den Resten seines Tagewerks noch ein seetüchtiges Boot bauen, mit dem die beiden den nächsten gemeinsamen Ferientag zusammen auf dem Wasser genießen können.

