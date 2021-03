  Fred Fuchs ärgert sich über Farbeimer im Wald

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde, gestern bin ich mit Harry Hase mal wieder durch den Wald getobt. Wir hatten einen Riesenspaß. Plötzlich war Harry verschwunden. Er hatte sich versteckt und nur mit viel Glück habe ich seine langen Ohren hinter einer Birke entdeckt. Doch als ich um den Baum herumhüpfte, sah ich, dass Harry ganz sauer war. Warum nur? Da zeigte er auf zwei Farbeimer. Irgendjemand hatte die einfach in unseren Wald gestellt. Einfach so – anstatt sie zum Wertstoffhof der Menschen zu bringen. Harry und ich schleppten die beiden Eimer zu uns an den Bau. Papa Fuchs hat sie dann mitgenommen und dem Förster vors Haus gestellt. Wer tut so was? Wer stellt Eimer in den Wald? Für mich sind das Verbrecher – und ich ärgere mich wahnsinnig über solche Leute!

Fred Fuchs hat das Wichtigste vergessen. © MM