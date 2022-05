Folge deiner Stimme

In Texas war es schon vor 100 Jahren im Sommer unerträglich heiß, über 40 Grad im Schatten über Wochen hinweg waren normal. Aber das ist kein Problem für Calpurnia. Sie ist elf Jahre alt, Tochter aus gutbürgerlichem Elternhaus und eindeutig wirkungslos erzogen. Sie denkt nicht daran, in steifen Kleidern im Schatten mit Stickrahmen auf der Veranda zu sitzen, sie büxt aus und vergnügt sich, verbotenerweise in der Natur. Sie schleudert ihre Kleider in die Büsche und findet Abkühlung im See. So erfrischt kann sie sich dann den ganzen Nachmittag ihrer Leidenschaft widmen: Calpurnia erforscht ihre Umwelt. Jedes Hälmchen, jeder noch so kleine Käfer weckt ihre Aufmerksamkeit, und unterstützt durch den schrulligen Großvater lernt sie, ihre Entdeckungen systematisch zu notieren. Dieses Mädchen kann für Leserinnen zum Vorbild werden: Folge deiner inneren Stimme, tu, wozu dich deine Neugier treibt, aber vergiss nie, auch du gehörst in eine soziale Gruppe. Calpurnia hat das Herz auf dem rechten Fleck und sorgt für alle, die ihre Hilfe brauchen: Menschen, Tiere und Pflanzen; denn sie weiß, nur zusammen kann es gelingen, Leben sinnvoll zu gestalten.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de

