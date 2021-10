Fleißige Waldwichtel

Hallo liebe Kinder! Brrrrr, spürt ihr auch, wie die Kälte sich langsam anpirscht? Mir ist zur Zeit nach Kuschelsocken und Hagebuttentee. Wenn ich dann abends unter meiner Decke liege, gibt es kaum etwas Schöneres als eine Gute-Nacht-Geschichte von Mama Fuchs. Am liebsten höre ich die von den Wichteln, die nachts heimlich das Chaos im Wald beseitigen. Danach schlafe ich besonders gut – voller Hoffnung, dass sich die Wichtel in unseren Fuchsbau verirren. Seit Harry Hase und ich das letzte Mal Domino gespielt haben, muss man nämlich ganz schön aufpassen, wo man seine Pfote hinsetzt. Mama Fuchs schimpft auch schon. Also liebe Wichtel, wenn ich heute Abend im Bett liege, zähle ich bis drei und schlafe danach tief und fest – großes Fuchs-Ehrenwort!

Euer Fred Fuchs