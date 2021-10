Es wird gruselig!

Am 31. Oktober feiern wir Halloween. Viele glauben, das Fest kommt aus Amerika. Ursprünglich aber kam es aus Europa. Es ist der Vorabend zum Allerheiligen-Feiertag am 1. November, an dem Angehörige der Kirche an die verstorbenen Heiligen denken. Den Feiertag gibt es seit dem 8. Jahrhundert, später führte die Kirche noch das Allerseelenfest am 2. November ein, wo an alle Verstorbenen gedacht wird.

In England heißt der Abend vor dem 1. November „All Hallows Eve“ (Aller Heiligen Abend). Abgekürzt wird daraus Halloween. Bisher dachte man, das Brauchtum gehe auf Traditionen der Kelten zurück, die vor vielen Jahrhunderten in Irland, Schottland und in anderen Teilen Europas lebten.

Rückkehr toter Seelen?

Neuere Forschung zeigt aber, dass erst seit dem 19. Jahrhundert aus der Nacht vor Allerheiligen ein Gruselabend wurde. Man glaubte, dass die Grenze zwischen dem Totenreich und den Lebenden in dieser Nacht sehr dünn sei. So könne man leicht mit den Verstorbenen in Kontakt treten. Den Seelen, die in der Vorstellung der Menschen wieder für kurze Zeit ins Reich der Lebenden zurückkehren, bot man Leckereien an. Es sollte ihnen gut gehen. Vielleicht wollte man sie auch, freundlich stimmen.

In Irland wurde es Brauch, sich in der Nacht unheimlich anzuziehen. Vielleicht, damit die Toten einen nicht als lebendig erkennen und vorbeiziehen. Die Kerzen in den Kürbissen sollten die Geister abschrecken.

Eine irische Geschichte erklärt den Kürbisbrauch: Ein Mann namens Jack O. soll ein rechter Schurke gewesen sein. Als der Teufel ihn holen wollte, bat Jack als letzte Mahlzeit um einen Apfel, den der Teufel pflücken sollte. Als dieser auf dem Baum saß, machte Jack ein Kreuz in den Stamm. Der Teufel war so auf dem Baum gefangen. Nun musste er Jack versprechen, seine Seele nach dem Tod nicht zu holen. Als Jack starb, stand er vor dem Paradies, aber man ließ ihn nicht hinein, weil er so viel Böses getan hatte. In die Hölle konnte er auch nicht mehr. So musste er als Untoter durch die Welt wandeln. Der Teufel gab ihm aus Mitleid ein Stück glühende Kohle, die sich Jack in eine ausgehöhlte Rübe legte, um eine Leuchte zu haben. Seitdem gibt es die Jack-O-Lantern oder Kürbislaternen.

Als Auswanderer nach Amerika kamen, brachten sie die Bräuche mit. Da dort viele Kürbisse genau zu Halloween reif sind, nahm man sie mit auf. In den USA entwickelte sich das Ganze zu einem riesigen Fest. Der Brauch kam in den 80er Jahren wieder nach Europa zurück. „Trick or Treat“, „Streich oder Gabe“ rufen die Kinder hier und in Übersee, wenn sie durch die Straßen ziehen. So manche Süßigkeit wechselt dann in der gruseligen Nacht den Besitzer.