Erstklässler aufgepasst!

Tiere tanzen Maskenball? Wer ahnt schon, dass es in diesem Büchlein amüsant und kreativ um den Sinn des Maskentragens geht? Aktuell sind Masken für viele eher negativ besetzt. Diesen vorliegenden Maskenball sollten aber über Corona hinaus zumindest alle Erstklässler besuchen, denn sie können mit den 26 Maskentieren in Bild und Text gleich schon mal das ABC lernen. Das ist gelungen witzig, auch für fortgeschrittene Leselerner, die versuchen können, die Verse in der richtigen Aussprache mit der richtigen Betonung zu lesen. Das ist nicht immer ganz leicht, doch höchst vergnüglich: Denn es macht Lust, selber weiter mit Sprache zu spielen. Dieser Maskenball lässt sich aber auch zoologisch lesen und verstehen: Man lernt viele Tiere kennen und kann über ihre Masken sogar deren Eigenarten bestimmen oder sich weitere Tiere mit demselben Anfangsbuchstaben ausdenken. Im Kreativanhang am Ende des Buches finden sich viele Anregungen zum Selbertexten und zum Selberzeichnen. So wünscht man sich einen richtigen Maskenball, bei dem es darum geht, den Sinn und Unsinn des Versteckens oder Verbergens herauszubekommen. Eine geniale Umsetzung.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de