Ellis Vorfahren

Wenn man Elli Ente so anschaut, mag man es ja nicht glauben, aber sie stammt wie alle Vögel von Dinosauriern ab. Einige Forscher glauben, dass viele Arten einst gefiedert waren. Jüngst wiesen Forscher zum Beispiel mithilfe eines Schädels aus Brasilien nach, dass Flugsaurier vor mehr als 110 Millionen Jahren ein buntes Federkleid über den gesamtem Körper trugen. Sie waren die ersten Wirbeltiere, die fliegen konnten. Sie sind allerdings keine Vorfahren der heutigen Vögel – haben also wohl auch nichts mit Ellis Federkleid zu tun. Ellis genauen Stammbaum aufschreiben: Puh, ich fürchte, so weit ist die Wissenschaft noch nicht. Ist aber auch egal: Ich bin einfach froh, dass ich sie habe. Und ihre Federn mag ich auch!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1