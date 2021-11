Ellie gibt nicht auf

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise zwingen 1934 eine Familie dazu, in der Wildnis im hohen Norden der USA ein neues Leben aufzubauen. Ellie ist zwölf Jahre alt und liebt wie ihr Vater diese Herausforderung, den Wald zu roden, um einen Garten anzulegen, ein Holzhaus zu bauen, Honig von wilden Bienen zu sammeln und Forellen zu fangen. Für Mutter und Schwester ist der Abschied von der geordneten Welt in der großen Stadt mit dem bunten Leben viel schwerer. Und wäre da nicht der reizende kleine Bruder, den alle über alles lieben, dann wäre die Armut, die sie akzeptieren müssen, unerträglich. Eigentlich ist das alles hart genug, doch dann verunglückt auch noch der Vater, und Ellie ist diejenige, die jetzt die Familie retten muss. Mit ihren Fähigkeiten will sie sogar den Vater heilen. Dieses großartige Abenteuer wird hier erzählt. Bemerkenswert ist, dass auch die Personen, die Ellie und ihre verwegenen Methoden, den Vater wieder aufzuwecken, nicht schätzen, fair und liebevoll geschildert werden. Verachtung ist dieser Autorin fremd. Und so können sich am Ende alle freuen, wenn Ellie endlich erreicht, was sich alle gewünscht haben.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

