Einst ein großes Reich

Ein besonders berühmter Herrscher des Reiches „Kiewer Rus“ war der Fürst Wladimir der Erste. Er wird auch Wladimir der Große genannt.

Vor etwa 1000 Jahren ließ er sich taufen. Damit brachte er das Christentum in sein Reich.

Heute gilt er in der Ukraine und in Russland als Gründer des Landes. In beiden Ländern gibt es Denkmäler für Wladimir den Großen.