Einfach ein Gefühl

Mit elf Jahren verliebt sein? Kann man nicht, meint Mama genervt. Aber Roberta ist sich ganz sicher. Und dieses Buch auch. Und Judith Burger, die Autorin, kann das sogar beschreiben und so erzählen, dass alle Mädchen wie auch Jungen mit diesem Buch eintauchen können in das wundersame und geheimnisvolle Gefühl des Verliebtseins. „Wenn man verliebt ist, sieht man das nicht am Körper. Man kann es nur fühlen. Und wenn man nichts sagt, dann merkt es wahrscheinlich niemand. Man muss das Verliebtsein gut beschreiben, damit der andere es versteht“, meint Roberta. Mit ihr dürfen alle Leser das Auf und Ab, die Hochs und Tiefs und das Beglückende des Verliebtseins nachspüren. Und die Kraft gewinnen, nicht nur verliebt zu sein, sondern das eigene Verliebtsein auch erleben und genießen zu können. Verliebt ist Roberta übrigens in Felix, den Neuen in der Klasse. Jetzt muss sie immer und überall an ihn denken. Und für Jungs ist es leider gar nicht einfach, zu seinen Gefühlen zu stehen. Aber echte Gefühle lassen sich nicht aus der Welt schaffen, und Roberta ist sich sicher: Der Felix, das ist der, mit dem sie glücklich sein will, auch wenn sie dabei total rot wird.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de

