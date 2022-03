Eine kleine Mogelei

Harry Hase ist ja so ein richtiges Mathe-Ass! Ich allerdings kann mit der ganzen Rechnerei nicht so viel anfangen. Meine Talente liegen woanders: nicht im Mathematisieren, sondern im Malen und Musizieren, im Mitreden und Meinen, im Mogeln ... ah, und da kommen dann doch manchmal Zahlen mit ins Spiel. Zum Beispiel, wenn Elli wieder ihre leckeren Kekse gebacken hat und meint, dass noch 20 Stück in der Schale gelegen hätten. Dann komme ich schmatzend an und weiß: „Aber Elli, da hast du dich verzählt! Da lagen definitiv nur noch zwei ...“ Mathe ist eben doch manchmal zu was gut.

