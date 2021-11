Eine echte Schatzkiste

Eigentlich sprengt dieses Buch mit seinem Preis von 25 Euro alles, was angemessen wäre: Es ist unverschämt billig! Gleichzeitig ist es aber ein einmaliges Schnäppchen. Und das sollten alle Vorleserinnen und Vorleser schnell, bevor es vergriffen ist, in ihrer Buchhandlung holen, denn 31 der schönsten Bilderbücher der letzten 60 Jahre aus dem NordSüd Verlag wurden hier zum sechzigsten Geburtstag des Verlags mit kostbarem Leinenrücken zusammen gebunden. In diesem besonderen Bilderbuchband ist alles drin, was Kinder lieben: Lars der Eisbär, der Regenbogenfisch, Florian und der Traktor Max, der Matz, der Fratz und das Liesettchen, und und und… Natürlich gibt es auch unverzichtbare Bilderbücher in anderen Verlagen, aber man sollte genau diese Sammlung unbedingt besitzen, sie ist der Grundstock für Kinder, ihre Herzensgeschichten zu entdecken und mit den dazugehörigen Bildern verschiedene künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten schätzen zu lernen. Ein echtes Schatzkästchen ist dies, und glücklicherweise haben solche Kostbarkeiten ja nichts mit Geld zu tun, sie sind ein Geschenk für ein glückliches Leben.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de