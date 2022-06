Ein Verbund mit vielen Vorteilen

27 Länder gehören zur Europäischen Union. Vielleicht werden es bald mehr sein

Die Europäische Union kennst du, abgekürzt nennt man sie auch EU. Zu diesem Staatenverbund gehören 27 Länder – auch Deutschland. Diese Länder, arbeiten in vielen Bereichen zusammen. Bei der Zusammenarbeit ging es zunächst um die Wirtschaft, also um Interessen von Unternehmen, aber auch um Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Außerdem ist es einfacher geworden, in anderen EU-Länder zu arbeiten oder ein Unternehmen aufzubauen. Auch die Sicherheitsbehörden der Länder arbeiten gemeinsam.

Es hat also viele Vorteile ein Teil der Europäischen Union zu sein. Trotzdem gehören nicht alle über 40 europäischen Länder und Staaten dazu. Immer mehr wollen es aber: Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien sind bereits EU-Beitrittskandidaten. Das Kosovo und Bosnien-Herzegowina wollen es noch werden. Es gibt verschiedene Bedingungen, die die Länder dafür erfüllen müssen. Auf politischer Ebene ist das zum Beispiel, dass Menschenrechte in diesen Ländern gewahrt werden und Minderheiten geschützt werden müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat einige Länder im Südosten Europas gerade besucht und ihnen Mut gemacht, sich weiter um die Mitgliedschaft zu bemühen. Bei einem EU-Treffen soll noch in diesem Monat darüber gesprochen werden, wie es mit den Beitrittsverhandlungen weitergeht. Corinna Zak