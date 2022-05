Ein Traum in Grün

Hallo liebe Kinder! Harry und ich wollen einen kleinen Garten anlegen. Aber bevor wir zur Tat schreiten, brauchen wir erstmal einen ausgereiften Plan. Und da geht der Schlamassel schon los: Wir haben jede Menge Ideen – aber null Ahnung. Harry wünscht sich ein Karottenbeet und einen Zaun, der was hermacht, und eine große Terrasse, am besten überdacht. Ich fände einen kleinen See toll, an den man sich nachmittags setzen und ein bisschen die Zeit vergessen kann. Da kommt Elli an und meint: „Jede Menge schwere Erdarbeiten also!“ Und dass wir uns dann erstmal Schaufel und Schubkarre besorgen sollen. Weil das dann plötzlich mehr nach Arbeit und weniger nach Spaß klingt, hat Harry sofort eine Ausrede parat, warum er heute doch nicht helfen kann. Und ich? Gucke erstmal nach Deko – die brauchen wir ja schließlich auch ...

