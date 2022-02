Hallo liebe Kinder! Wer in der Natur überleben will, braucht Verbündete. In der Biologie heißt das Symbiose: die Partnerschaft zweier unterschiedlicher Arten. Ein Beispiel: Der Clownfisch lebt in einer Seeanemone. Sie bietet ihm mit ihren langen, für andere Tiere giftigen Fangarmen Schutz vor Feinden. Dafür sorgt er dafür, dass ihre Tentakel sauber bleiben und sie mit Sauerstoff versorgt ist. Gemeinsam ist ihr Leben also einfacher – schlau, oder?

