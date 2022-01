Ein mutiges Mädchen

Zoe ist selbstbewusst und sehr lebendig. Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck, und sie hat eine Großmutter, mit der sie sich prächtig versteht. Mit den Eltern ist es allerdings schwierig. Das liegt daran, dass Zoe ihnen gegenüber nicht immer höflich ist und eine Sprache spricht, die auch für die Leserinnen manchmal ziemlich verwegen klingt. Aber das hat seinen Grund, denn die Eltern wollen Oma Grace ins Pflegeheim einweisen lassen, und das nur, weil sie immer mal etwas vergisst. Zoe ist sauer, denn ihre Liebe zu Grace ist bedingungslos. Was sie nicht weiß, noch nicht, ist, dass Grace nicht nur die Mutter von Zoes Vater ist, sondern dass es da noch eine Tante gibt; oder ist das ein Onkel? Grace war, wie Zoe herausfindet, als Mutter nicht so liebevoll zugewandt wie sie das als Großmutter ist. Und Zoe hat letztlich alle Hände voll zu tun, die Familie wieder zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass Grace in ihrem sehr originellen Zuhause bleiben kann. Spannend dabei ist für die Leserinnen, dass auch Zoes Eltern eigentlich sehr nette Menschen sind. Man muss nur offen und ehrlich mit ihnen reden, herausfinden, warum sie so sind, wie sie sind. Das ermöglicht ihnen ganz neue Perspektiven auf ihre Familie.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

